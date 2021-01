Zeldzaam Chinees glas is unieke keizerlijke schat

Van dit keizerlijke type dekseldoosje zijn er maar drie op de hele wereld. Ⓒ Foto René Oudshoorn

Het woord topstuk wekt vaak letterlijk grote verwachtingen. Toch is het absolute pronkstuk van de presentatie Chinees Glas. Een keizerlijke schat in het Kunstmuseum Den Haag juist piepklein. Dit met bloemen versierde dekseldoosje is amper vijf centimeter in doorsnee. Hoogstwaarschijnlijk werd het aan het begin van de achttiende eeuw gebruikt om make-up in te bewaren, mogelijk door een van de prinsessen van de Verboden Stad.