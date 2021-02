Mia Farrow: Woody Allen is mijn grootste fout geweest

In de docu staat ondermeer de relatie van Allen met Mia’s adoptiedochter Soon-Yi centraal, de reden waardoor de twee in 1992 uit elkaar gingen. De regisseur trouwde in december 1997 met Soon-Yi, iets wat Mia tot op de dag van vandaag pijn doet. „Het was alsof ik niet meer kon ademen toen ik erachter kwam dat ze iets met elkaar hadden en behoorlijk grafische foto’s van haar vond in zijn huis. Mijn partner en mijn dochter, ongelooflijk. Daarvoor was ik dolgelukkig maar ik heb er zo’n spijt van. Ik zou willen dat ik hem nooit ontmoet had.”

Ook het vermeende misbruik van Allen ten opzichte van Dylan, een van Mia’s adoptiedochters, komt aan bod. Volgens haar misbruikte hij haar toen ze 7 jaar oud was, iets wat de regisseur altijd heeft ontkend en daarvoor ook nooit vervolgd of aangeklaagd is. Hij meent dat Dylan ’manipulatief en wraakzuchtig is’ en Mia de verhalen zou hebben ondersteund omdat ze boos was dat hij een relatie met Soon-Yi aanging.

De serie Allen vs. Farrow is vanaf 21 februari te zien op HBO Max.