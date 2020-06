Sander Kollaard wint Libris Literatuur Prijs

Een feestelijke uitreiking met een diner met alle genomineerden zat er dit jaar niet in. Door de corona-pandemie kon de winnaar, die in Zweden woont en werkt, niet naar Nederland komen. Jurylid Bo van Houwelingen was alleen naar de studio van Nieuwsuur gekomen om live in de uitzending het nieuws bekend te maken. Kollaard nam de felicitaties via een rechtstreekse verbinding in ontvangst.

Ook Saskia de Coster, Wessel te Gussinklo, Oek de Jong, Marijke Schermer en Manon Uphoff waren in de race voor de prestigieuze prijs. Vooral Oek de Jong met Zwarte schuur en Manon Uphoff met haar aangrijpende incestroman Vallen is als vliegen werden grote kansen toegedicht. De keuze van de jury, onder leiding van de Leidse hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets koos echter voor Kollaard.

IC-verpleegkundige

In het juryrapport wordt vooral het positieve mensbeeld dat uit het boek spreekt, geprezen. De roman gaat over Henk. Hij is een IC-verpleegkundige, tegenwoordig een held, maar in dit verhaal nog een onopvallende, ietwat sullige man, die niet groots en meeslepend leeft, maar juist klein en alledaagse dingen beleeft, die lessen in levenskunst herbergen.

„Het laat de lezer nadenken over de waarde van een mensenleven”, aldus Bo van Houwelingen. „Dit boek is een tour de force, geschreven door een trefzekere stilist over de lichtheid die het leven dragelijk maakt.”

Eerdere prijswinnaars waren o.a. Alfred Birney, Adriaan van Dis, Murat Isik en Connie Palmen. Vorig jaar viel Rob van Essen in de prijzen met zijn roman De goede zoon.