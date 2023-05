Premium Het beste van De Telegraaf

Hollywood-diva én ’meest gehate vrouw uit tv-geschiedenis’ wordt 90 jaar Joan Collins: drama, showbizz en heel, heel veel mannen

Door Rick Kraus Kopieer naar clipboard

Het is dinsdag exact negentig jaar geleden dat Joan Henrietta Collins het levenslicht zag. De actrice kan terugkijken op een tumultueus (liefdes)leven. Ⓒ Getty Images

Welke nog levende legende kan zeggen dat ze was verloofd met Warren Beatty, kletste in een café met Marilyn Monroe en dankzij haar glansrol in Dynasty uitgroeide tot de meest gehate vrouw op televisie? Dame Joan Collins was geboren voor de schijnwerpers, al was het leven van de Britse actrice en diva lang niet altijd glitter en glamour. Dinsdag wordt ze 90 jaar.