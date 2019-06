Muse-frontman Matthew Bellamyin Nijmegen. Ⓒ Foto ANP

De door Ziggo Dome vliegende drones van hun vorige tournee zijn moeilijk te overtreffen. Maar in het Nijmeegse Goffertpark herinnerde Muse er ons even aan hoe goed deze groep vooral ook is in de buitenlucht, met een massa mensen aan hun voeten. Zelfs als het nog licht is.