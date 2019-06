Ontroerend: Opa Tim Senders ontmoet Epke Zonderland

Opa Frits die tot zijn veertigste fanatiek geturnd heeft en turnleraar is geweest, kan het haast niet geloven dat hij de olympisch kampioen mag ontmoeten. Tijdens hun bezoek aan de gymzaal duurt het niet lang voordat opa en kleinzoon oog in oog staan met Epke. Vervolgens wonen ze de training bij en zit opa Frits te stralen. Bij het afscheid staan de tranen in zijn ogen. „Het was geweldig”, aldus opa Frits.

Voor de Youtube-serie Op avontuur met de opa van Tim hebben de twee al een aantal wensen op de bucketlist kunnen afstrepen. Samen met zijn kleinzoon is Frits al naar de Zwarte Cross geweest, heeft hij geracet op circuit Zandvoort en zijn ze naar Lissabon afgereisd.

In de vorige aflevering was te zien dat opa Frits behoorlijk ziek is. Hij is getroffen door darmkanker, waardoor zijn gesteldheid schommelt. Voor behandeling heeft hij een tijdje in een verzorgingstehuis in Utrecht gezeten, maar inmiddels is hij weer thuis in de Gelderse Achterhoek.