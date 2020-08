Prins Harry pleit voor herstructurering sociale media

„We hebben de kans om het beter te doen en de digitale wereld opnieuw te creëren door naar het verleden te kijken en dat te gebruiken om onze toekomst te vormen”, schrijft Harry. „Het kan geen toeval zijn dat de opkomst van sociale media gepaard gaat met een wereldwijde toename in verdeeldheid. De algoritmes van sociale media kunnen mensen over wegen van radicalisering en extremisme voeren die ze anders niet zouden hebben genomen.”

Harry noemt ook het fenomeen fake news, dat vooral via sociale media wordt verspreid, een gevaarlijke trend als het gaat om het creëren van verdeeldheid in de wereld. Ook daar zouden bedrijven en sociale mediakanalen beter naar moeten kijken, vindt hij.

„Het internet liet ons samenkomen. We zijn nu onderdeel van een zenuwcentrum dat onze goede aard toont, maar te vaak ook onze slechte kant uitvergroot en aanwakkert. We kunnen - en we moeten - platforms aanmoedigen zichzelf opnieuw op een meer verantwoordelijke en medelevende manier in te richten. De wereld zal dat voelen en we zullen er allemaal van profiteren.”