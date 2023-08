Deze kandidaten uit het tweede seizoen van Winter vol liefde zijn op zoek

In het programma gaan Nederlandse vrijgezellen die geëmigreerd zijn naar sneeuwgebieden op zoek naar hun droompartner. Het eerste seizoen gaat dit najaar van start. Daarin zoeken vijf singles de ware liefde. Voor het tweede seizoen zijn al vier namen bekendgemaakt waarnaar geïnteresseerden kunnen schrijven: Mike (33), Judith (37), Adrienne (50) en Jorik8 (27).

Mike (zie eerste foto) is in 2014 samen met zijn ouders geëmigreerd naar Seefeld in Tirol in Oostenrijk. Hier runt de 33-jarige een skischool. Hij zoekt een sportieve en reislustige vrouw.

Judith (37) woont met haar dieren in de Franse Pyreneeën.

De 37-jarige Judith woont in de Franse Pyreneeën waar de voormalig juriste zorgt voor haar dieren op de boerderij. Ook verhuurt ze een vakantiewoning. Judith is op zoek naar een initiatiefnemer die sterk in zijn schoenen staat. Ze valt op innerlijk en daarom staat ze open voor zowel mannen als vrouwen.

Adrienne (50) is eigenaresse van een hotel in Zwitserland.

In Zwitserland woont de 50-jarige Adrienne samen met haar twee kinderen van 19 en 14. De weduwe is eigenaresse van een groot hotel dat zo’n 83 kamers heeft. Ze zoekt een nuchtere man, die niet te veel waarde hecht aan status. Adrienne heeft onafhankelijkheid, stabiliteit en vooral heel veel liefde te bieden aan een toekomstige partner.

Jorik (27) woont in Fürth in Oostenrijk.

Zo’n drie jaar woont de 27-jarige Jorik in Oostenrijk. Dat de ski- en snowboardleraar ook twee rechterhanden heeft, blijkt wel uit het feit dat hij zijn eigen huis heeft gebouwd. In de zomer werkt hij als timmerman. Jorik zoekt en lieve jonge vrouw die van wintersport houdt en graag de handen uit de mouwen steekt.

Het programma is gebaseerd op het succesvolle B&B vol Liefde, waarin Nederlandse bed-and-breakfasteigenaren die in het buitenland wonen op zoek gaan naar de liefde. Het eerste seizoen van Winter vol liefde is komende winter te zien.