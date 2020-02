Hoofd OM: ’Weinstein-getuigen hebben loop van geschiedenis veranderd’

Harvey Weinsteins aankomst bij de rechtbank die hij geboeid zou verlaten om direct naar een gevangenis te worden gebracht Ⓒ Hollandse Hoogte

New York - Harvey Weinstein is schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting. De beruchte filmproducer riskeert 25 jaar cel, maar ontloopt levenslang. Hij werd namelijk vrijgesproken op enkele zwaardere aanklachten. Hij werd meteen in de boeien geslagen en afgevoerd naar een cel.