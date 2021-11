Acteur Eddie Redmayne heeft spijt van transgenderrol

Eddie Redmayne Ⓒ ANP/HH

Eddie Redmayne (39) heeft spijt dat hij in 2015 een transgendervrouw speelde in de film The Danish Girl. Een dergelijke rol zou de Britse acteur nu nooit meer aannemen, zegt hij in een interview met The Sunday Times.