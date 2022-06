Filmrecensie ’El buen patrón’: Verraderlijk vaderlijk

Door Marco Weijers

Fabrieksdirecteur Blanco (Javier Bardem) houdt van evenwicht, zolang hijzelf maar het meeste gewicht in de schaal kan leggen.

Blanco is de baas, daar hoeft niemand over te twijfelen. Op ouderwets patriarchale manier bestiert hij Blanco Bascules, een Spaanse fabriek in precisie-weegschalen. ,,Alles moet in balans zijn”, is zijn motto. Wat hij in El buen patrón liever verzwijgt, is dat hij zelf als eigenaar veel meer gewicht in de schaal kan leggen. En bovendien nooit aarzelt om dat te doen.