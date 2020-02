’Beyoncé verbood foto’s tijdens Kobe Bryant herdenking’

„Het is een belediging naar de familie Bryant en alle fans toe. Beyoncé is zo’n controlfreak wat betreft haar imago, dat ze zelfs bij deze bijzondere gelegenheid de touwtjes in handen wilde hebben. Dat kun je doen bij je eigen concert, maar niet bij zo’n beladen herdenking. Dat deed zelfs de familie van Michael Jackson niet toen zij op dezelfde plek een eerbetoon aan Michael brachten”, aldus een aanwezige fotograaf.

Volgens diezelfde fotograaf mochten er geen camera’s op het podium gericht zijn gedurende Beyoncé’s optreden. Dit tot woede van de fotografen, die menen dat de zangeres haar ’diva imago’ hier alleen maar meer mee onderstreept. „Deze dag ging niet om haar, maar om Kobe en Gianna. Dat zij als enige eist dat er geen foto’s gemaakt mochten worden, zegt wel wat over haar attitude. Alicia Keys en Christina Aguilera vonden het namelijk geen probleem dat de fotografen hun werk deden, maar ’Queen Bey’ wil het dan toch allemaal weer op haar manier doen.”