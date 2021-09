Ellen Pompeo hint op einde Grey’s Anatomy

Nadat er in het afgelopen seizoen een aantal belangrijke personages (tijdelijk) terugkeerden, onder wie Patrick ’Dr. McDreamy’ Dempsey, hoopte de grote fanbase dat de doktersserie nog een poosje door zou gaan maar die kans lijkt kleiner te zijn geworden. „Ik heb jarenlang geprobeerd weg te komen, echt. Steeds opnieuw weer. Maar ik heb een hele goede band met de zender die de show uitzendt en zij zijn heel goed voor me geweest”, aldus Ellen.

Ze vervolgt: „Zolang er op creatief vlak nog iets te behalen valt is er reden om door te gaan. En dat is tot nu toe steeds gelukt. Wat betreft een 19e seizoen...daar moeten we met z’n allen voor gaan bidden. Ik kan, en mag, er verder echt niets over zeggen, dat zou respectloos zijn naar de mensen die ik dingen beloofd heb.”

In het 18e seizoen keert ook oudgediende Kate Walsh terug, die haar rol als Addison Montgomery weer oppakt. „Kate is fantastisch. Een van de leukste dingen voor mij is dat mensen van het eerste uur terugkeren in de show. We hebben zoveel lol samen en het is zo nostalgisch allemaal.”