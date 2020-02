Dione de Graaff en Diederik Ebbinge presentatieduo bij Omroep MAX

In vijf afleveringen, te zien vanaf 10 mei, stellen Dione en Diederik een collectie samen van objecten die stuk voor stuk iets vertellen over Nederland en de inwoners. Iedereen mag een voorwerp aandragen, bijvoorbeeld iets wat typisch Nederlands is of iets wat in de vergetelheid is geraakt.

Mensen die iets inbrengen vertellen in het programma hun verhalen. Experts gaan wikken en wegen welke objecten wel of niet naar de tentoonstelling mogen. MAX streeft naar een ’zo compleet mogelijke tentoonstelling, waar iedereen iets in herkent’. Na de laatste uitzending is de expositie te bezoeken.