’Ivanka Trump verrast en gekwetst door uitspraak schoonzus Karlie Kloss’

Een bron dicht bij de Trump-familie zegt tegen Page Six: „De tweet werd onder de aandacht van Ivanka gebracht en ze was vooral verrast. Ze hebben namelijk veel contact, maar nooit over politiek.” De bron voegde daaraan toe: „Het is begrijpelijk dat iedereen zich na deze dag beladen en overstuur voelt, maar natuurlijk staat Ivanka open voor Karlie en haar mening.”

Victoria’s Secret-model Karlie trouwde in 2018 met Joshua Kushner, de broer van Ivanka’s echtgenoot Jared Kushner. Karlie maakte eerder al duidelijk dat haar stem tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen naar Trumps tegenstanders Joe Biden en Kamala Harris zou gaan. „Ik weet zeker dat ik niet de enige in dit land ben die het niet altijd met zijn familie eens is over politiek”, zei ze daarover.