Afscheidstour Elton John eerste die ruim 900 miljoen oplevert

De afscheidstour van de Britse zanger, die al sinds 2018 loopt, werd begin dit jaar al de concertreeks die het meeste geld in het laatje bracht. Toen werd de grens van 800 miljoen dollar verbroken, aldus Billboard. Het oude record stond op naam van Ed Sheeran met zijn Divide Tour, die 776,4 miljoen dollar opbracht. Elton John heeft nu, in ieder geval tot en met de laatste meting op 18 juni, ruim 910 miljoen dollar verdiend met zijn afscheidstournee.

De 76-jarige zanger heeft nog een paar concerten voor de boeg voordat hij zondag in Stockholm definitief afzwaait. Naar verwachting harkt hij daarmee nog zo'n 15 tot 20 miljoen dollar binnen, denkt het blad. In totaal hebben, sinds de metingen in 1986 begonnen, tot nu toe meer dan 20 miljoen mensen een kaartje gekocht voor een optreden van Elton John.