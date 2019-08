Monica Lewinsky producer van eigen serie

Ruim twintig jaar na haar affaire met Bill Clinton is Monica Lewinsky nog steeds niet vergeten. Ⓒ AFP

Aan haar stageperiode in het Witte Huis hield Monica Lewinsky (46), behalve een wereldberoemde naam, ook een posttraumatische stressstoornis over. Maar wie mocht denken dat haar naam, als minnares van Bill Clinton (72), na twintig jaar in de vergetelheid zou raken, heeft het mis.