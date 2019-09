Gwyneth Paltrow blijkt ’sleutelfiguur’ in ontmaskering Harvey Weinstein

Gwyneth Paltrow blijkt een sleutelrol te hebben gespeeld Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor het verhaal in The New York Times dat in 2017 het begin van de val van filmproducent Harvey Weinstein betekende, sloot Gwyneth Paltrow zich zelfs een keer op in het toilet. Ze zat namelijk net te bellen met de schrijvers van het onderzoeksverhaal toen Harvey Weinstein te vroeg verscheen op een feest dat zij organiseerde.