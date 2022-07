Ivanka Trump verdrietig na overlijden moeder: ’Ze was briljant’

„Mijn hart is gebroken door het overlijden van mijn moeder. Mama was briljant, charmant, gepassioneerd en heel erg grappig”, schrijft Ivanka bij een oude foto van haar en haar moeder. „Ze maakte het allerbeste van het leven en liet nooit een kans voorbijgaan om te lachen en te dansen. Ik zal haar voor altijd missen en zal haar voor altijd in mijn herinneringen en in mijn hart bewaren.”

Donderdag werd bekend dat Ivana Trump, de eerste echtgenote van Donald Trump, op 73-jarige leeftijd is overleden. De twee trouwden in 1977, maar Ivana ging bij haar man weg toen bleek dat hij een affaire had. Samen kregen ze drie kinderen: Donald jr., Ivanka en Eric.