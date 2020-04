André van Duin werkt aan album vol ’Aznavour-liedjes’

Dat vertelt hij in de radioshow van Eddy Keur. „Ik ben nu bezig met een, hoe noem je dat, een album. Met allemaal Aznavour-liedjes. Die moet ik allemaal vertalen vanuit het Frans, want Frans is niet mijn eerste taal natuurlijk.”

Zijn optreden in De Wereld Draait Door, waarmee hij veel lof oogstte, was het begin van het project, vertelt Van Duin. „Ja, dat was de aanleiding. En toen belde er een platenmaatschappij op: ’Oh, daar moet een album van komen.’ Maar goed, dat duurt nog even. Hij komt waarschijnlijk dit najaar.”