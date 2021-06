Christina Aguilera na meer dan jaar terug in Las Vegas: ’Zo’n speciaal gevoel’

„Het is zo gek om te bedenken dat m’n laatste show voor een livepubliek meer dan een jaar geleden was in maart 2020, vlak voor ik terug zou gaan naar Los Angeles en alles stilviel”, schrijft Christina. Vrijdag keerde ze volledig ’opgeladen, geïnspireerd en gefocust’ terug op het podium.

„Het was geweldig om alle mooie gezichten weer in het publiek te zien en de liefde en vreugde te voelen die livemuziek met zich meebrengt”, aldus de zangeres. „Het is zo’n speciaal gevoel en ik kan niet wachten om meer muziek met jullie te delen.”