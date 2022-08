Beyoncé verwijdert Kelis-sample van nieuwe album

Kelis haalde vorige week hard uit naar Beyoncé en noemde het diefstal toen bleek dat haar liedje ongevraagd was gebruikt. „Ik sta perplex over hoe respectloos en onkundig de betrokken partijen hebben gehandeld. Ik kwam hier op hetzelfde moment achter als iedereen. Niets is ooit wat het lijkt, sommige mensen in deze business hebben geen ziel en geen integriteit en houden iedereen voor de gek”, zo stelde ze.

De zangeres kreeg vervolgens behoorlijk wat Beyoncé-fans over zich heen die stelden dat ze jaloers is op het succes van hun idool, maar daar is volgens Kelis geen sprake van. „Ik ben niet jaloers dat iemand mijn werkt gebruikt, dat is de domste gedachte die ik ooit heb gehoord. Het gaat erom dat je als artiesten onder elkaar het fatsoen moet hebben om elkaar dit soort dingen te laten weten, dat zou logisch moeten zijn.”

Beyoncé lijkt zich nu in die kritiek te kunnen vinden en heeft een nieuwe versie van Energy online gezet op de verschillende streamingplatformen. Volgens Rolling Stone staat op YouTube nog wel de oude versie.

Het is al het tweede nummer dat Beyoncé van Renaissance aanpast. Eerder werd duidelijk dat ook van Heated een nieuwe versie komt omdat ze daarin de term ’spaz’ gebruikte, die volgens criticasters denigrerend is voor mensen met een beperking. Een woordvoerder van Beyoncé liet weten dat het woord ’niet opzettelijk op een schadelijke manier’gebruikt is en dat het ’zal worden vervangen in de tekst.’

Bekijk ook: Beyoncé gaat nummer van Renaissance opnieuw opnemen na kritiek