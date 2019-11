Dochter Humberto Tan breekt ruggenwervel bij opnames

Julia Tan, de 19-jarige dochter van presentator Humberto, heeft na een sprong van een hoge duikplank een ruggenwervel gebroken. RTL slaat aan het evalueren na het ongeval.

Het ging mis tijdens opnames voor het YouTube-kanaal Concentrate, eigendom van RTL. „Oh, dit doet echt pijn”, zegt ze als ze net weer boven water is. De video is online blijven staan, met de toevoeging: ’We wensen Julia veel beterschap! Deze Blindspot is niet afgelopen zoals we zouden willen. In gezamenlijk overleg met Julia hebben we tóch besloten deze video online te zetten.’

De omstandigheden rond de sprong zullen door RTL worden geëvalueerd, meldt RTL Boulevard: „We zullen voortaan veel kritischer beoordelen welke confrontaties we wel en niet gepast vinden voor Blindspot.”

Ⓒ Instagram Julia Tan