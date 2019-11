Krezip krijgt gouden plaat

Jacqueline Govaert, de frontvrouw van de band, zei tijdens de live-uitzending verrast te zijn. „Dit hadden we echt niet aan zien komen! We zitten nog in de rush van de uitverkochte concerten van afgelopen weekend, dat het album zo snel goud is geworden is echt ongelofelijk en een prachtige kers op de taart”, liet ze weten.

In januari kondigde Krezip de comeback aan. Ze zouden weer gaan samenwerken voor een optreden op Pinkpop en een paar shows in de Ziggo Dome. Tijdens de eerste avond van die uitverkochte reeks verraste de band het publiek met een gloednieuw album. Dat was Sweet High.

Vorige week werd ook bekend dat Krezip zal optreden tijdens Vrienden Van Amstel Live in januari volgend jaar.