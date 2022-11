Premium Het beste van De Telegraaf

De leukste Sinterklaas-uitjes Bak pepernoten, bezoek Ozosnel of help de Pietloten

Ⓒ Noah van Kipshagen

Sinterklaas is vorig weekeinde geland met zijn eigen privéjet de Goedheiligman 1, dat zal niemand zijn ontgaan. Je ontmoet hem en/of de Pieten dezer dagen op de mooiste plekken: in de trein, op een kasteel of in een museum en overal is wel iets leuks te doen voor kinderen, die vol verwachting uitkijken naar pakjesavond.