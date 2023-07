FM-frequenties voor DPG, BNR, Financial News, Mediahuis en Talpa na veiling

De veiling van de frequenties begon afgelopen dinsdag. Op de negen frequenties zonden in de afgelopen jaren 100% NL, BNR, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, SLAM! en Sublime uit.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaalde vorig jaar dat de landelijke FM-frequenties opnieuw moeten worden verdeeld. Rockzender KINK, die al langer aast op een plekje op de landelijke radio, had de zaak aangespannen, maar vist nu achter het net.

Het kabinet beperkte daarnaast het aantal frequenties voor een aanbieder van commerciële radio tot drie. Die beslissing zou ervoor zorgen dat Talpa Network, het moederbedrijf van Radio Veronica, Radio 10, Radio 538 en Sky Radio, sowieso een van de frequenties zou kwijtraken. Daarom werd Radio Veronica verkocht aan Mediahuis, dat sinds 1 juli officieel de eigenaar is van de zender. Het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf nam eerder ook al zenders als 100% NL en SLAM! over van RadioCorp.

SLAM! en Sublime niet te horen op FM-frequentie

De radiostations SLAM! en Sublime zijn vanaf 1 september niet meer te horen op een FM-frequentie. De radiostations zijn vanaf dan alleen te horen via DAB+, online en via de app.

Mediahuis heeft vrijdag bij de verdeling van de FM-frequenties twee van de negen frequenties gekregen. Radio Veronica en 100% NL zijn de komende twaalf jaar wel te horen op een FM-frequentie.

„Het is onze ambitie om een belangrijke speler in de Nederlandse radio- en audiomarkt te worden. Hoewel we liever drie licenties verkregen hadden, zijn we blij met de uitkomst van de veiling”, zegt Tom Klerkx, directeur Audio bij Mediahuis. „Sublime en SLAM! krijgen naast Nostalgie en Sunlite, alle kansen om zich vanaf 1 september verder te ontwikkelen als DAB+-radiostations, binnen een markt die steeds verder groeit in bereik.”

DPG Media heeft tijdens de landelijke FM-frequentieveiling twee frequenties weten te bemachtigen. Het mediabedrijf zal naast het al bestaande Qmusic een nieuw landelijk radiomerk lanceren. De invulling daarvan wordt later bekendgemaakt.

Talpa Network is blij dat Radio 538, Radio 10 en Sky Radio hun FM-frequenties behouden. „Na een intensieve periode vol spanning en onzekerheid voor de radiosector, medewerkers en luisteraars is er met de uitslag van de veiling nu eindelijk duidelijkheid. We zijn ontzettend verheugd dat we deze drie radiovergunningen hebben gewonnen”, laat Paul Römer, Managing Director Radio en Televisie Talpa Network, weten.