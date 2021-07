Songfestivalwinnaar Måneskin gehuldigd in Rome

Tijdens een ceremonie prees Raggi Måneskin voor hun winst en het feit dat het kwartet inmiddels over de hele wereld succes boekt. Volgens haar hebben de vier Italiaanse muziek weer op de kaart gezet. Na afloop van de bijeenkomst verschenen de leden samen met Raggi op het balkon van het stadhuis.

Måneskin kreeg een klein beeldje van de Capitolijnse Wolf, het symbool van Rome, mee. De award wordt beschouwd als de hoogste onderscheiding in de Italiaanse hoofdstad.

Straatband

De band won het Songfestival eind mei met het nummer Zitti E Buoni, waarmee een einde kwam aan een 31-jarige droogte voor Italië. Måneskin begon in Rome als straatband en brak door na deelname aan de Italiaanse X Factor. Sinds het Songfestival staat de groep wereldwijd met verschillende nummers in de hitlijsten. Hun cover van Beggin’ van The Four Seasons is al wekenlang de meest gestreamde plaat op Spotify.

In Italië zijn ondertussen al de eerste voorbereidingen op het Songfestival van volgend jaar begonnen. Zeventien steden, waaronder Rome, Milaan en Florence, hebben vorige week kenbaar gemaakt dat ze het evenement willen huisvesten.