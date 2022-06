Rick Brandsteder zwemt voor derde keer tegen kanker

In aanloop naar het evenement gaat Rick trainen, om fit te zijn voor de 2000 meter die hij moet afleggen in de Vecht. „Het is goed te doen, maar je moet het niet onderschatten en een beetje fit aan de start verschijnen. Ik zwem geen borstcrawl, maar gewoon schoolslag en kan op die manier perfect genieten van alle leuke dingen die op en naast het water gebeuren.” De presentator zwom in 2018 en 2019 ook mee met de Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht.

Brandsteder zet zich dit jaar niet alleen in als deelnemer. Hij zal ook medailles uitdelen aan de deelnemers van de Junior Swim.