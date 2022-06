Tommy Lee’s vrouw onthult knullige wijze waarop rocker vier ribben brak

Tommy Lee liet zijn fans vorige week behoorlijk schrikken toen hij na een jarenlange afwezigheid terug op het podium keerde met zijn band Mötley Crüe. Na vijf nummers hield de drummer het alweer voor gezien en vertelde hij het publiek dat hij vier ribben had gebroken. Lee bleek eigenlijk niet eens op te mogen treden, maar wilde deze comeback-tour simpelweg niet missen.

Hoewel de rocker geprezen werd voor zijn doorzettingsvermogen en dat ook geheel in lijn is met zijn rock ’ roll-imago, is er aan de manier waarop hij zijn ribben brak weinig stoers. „We logeerden in een oud huurhuis in Nashville. Het was een cool, karakteristiek huis”, vertelt zijn vrouw Brittany Furlan op Snapchat. „De buitentrappen waren van steen en ontzettend ongelijk. De treden werden door boomwortels omhoog geduwd.. Alles was in orde, maar ik ben wel een paar keer bijna van de trap gevallen toen ik boodschappen ging doen”, benadrukt ze om aan te geven hoe lastig de trap was.

Ribbetjes

Tot dan toe bleef het bij enkele kleine misstapjes, maar op de dag van vertrek ging het helemaal mis. „Onze chauffeur bleef gewoon in de auto wachten en hielp ons niet met de spullen. Tommy besloot dus al onze koffers te dragen en toen viel hij van deze gekke trap en brak hij vier ribben!” De drummer zou zoveel pijn hebben gehad dat hij nauwelijks kon ademen. „Het was echt schrikken. Hij lag op de grond en hapte naar lucht. Later stapte hij alsnog in het vliegtuig om te kunnen repeteren met de band. Eenmaal geland zijn we toch eerst naar het ziekenhuis gegaan. Ze wilden hem daar eigenlijk houden, maar hij vertikte het te blijven.”

Zijn vrouw mag er dan niets badass aan vinden, dat de rocker alsnog achter het drumstel klom, is behoorlijk rock ’n roll. Tommy Lee ziet er zelf overigens ook wel de humor van in. Tijdens een optreden van Mötley Crüe in Washington afgelopen week gooide hij een schaal ribbetjes in het publiek om de spot te drijven met zijn eigen ribben.