’Hoe overleven we?’: trauma’s verwerken is net schatgraven

— Wat: graphic novel — Wie: Francine Oomen — Uitgever: Nijgh & Van Ditmar

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Drs. Mol is psycholoog van de koude grond. Hij woont in de bovenkamer van Francine Oomen en openbaart zich in een droom aan haar als voor de zoveelste keer haar relatie is stuk gelopen. Hij spoort haar aan om - net als hij - te gaan graven. In haar verleden en dat van haar ouders om uit te vinden waarom ze er al bijna vijftig jaar van overtuigd is dat zij niemand nodig heeft en beter alles alleen kan doen.