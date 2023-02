’Kylie Minogue weer vrijgezel’

De hitzangeres verhuisde in 2022 vanuit Londen terug naar Australië. En dat deed ze zonder hem. Paul is in de Engelse hoofdstad creatief hoofdredacteur van het tijdschrift GQ Style en besloot daar te blijven. Het zou allemaal ’niet veel uitmaken’, maar in de praktijk bleek de afstand toch wat al te fors.

Vier jaar eerder hadden ze elkaar via gemeenschappelijke vrienden leren kennen en Kylie was meteen hoteldebotel van Paul. Dat weerhield haar er later echter niet van toch terug te keren naar haar geboorteland om daar het grootste deel van het jaar, in haar eentje, door te brengen.

Wat niemand toen nog kon vermoeden: corona. Eenmaal terug in Sydney zat Kylie daar meteen gevangen. Het was gedurende de hele pandemie onmogelijk Australië binnen te komen of te verlaten, waardoor Kylie en Paul lange tijd niet bij elkaar konden zijn.

Nu is ervoor gekozen deze situatie zo te laten. Beiden lijken dan ook achter de beslissing te staan om ieder, in goede harmonie, zijns weegs te gaan. „Een langeafstandsrelatie is voor geen enkel koppel gemakkelijk”, vertelt een bron nabij het koppel aan onder meer The Sun.