Pete Davidson: ’Ik wil trouwen met Kim Kardashian’

„Dat is wel hoe ik hoop dat het gaat”, zegt Pete op de vraag of hij zou willen trouwen. Hij voegt daaraan toe dat het zijn grote droom is om ooit kinderen te krijgen en een familieman te worden. „Ik wil er voor ze zijn en zien hoe het voor hen is om een vader te hebben, want die heb ik niet altijd gehad.” Zijn vader overleed als brandweerman tijdens de aanslagen in New York op 11 september 2001. Davidson was toen 7 jaar oud.

Pete en Kim daten sinds oktober vorig jaar. Met een beetje geluk ziet Kim, die in haar leven drie keer getrouwd is geweest, het ook wel zitten om in het huwelijksbootje te stappen. In een eerder interview zei ze dat ze nog wel ’één keertje’ zou willen trouwen.