Wanhoopsoffensief: ’De Oscar-show mag van alles zijn, behalve saai’

’Verdeeldheid over rol president Zelenski bij Oscars’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zou in gesprek zijn over een bijdrage aan de uitreiking van de Oscars op zondag. Ingewijden vertellen aan de New York Post dat de president in gesprek is met de organisatie van de awardshow over een mogelijke boodschap of live-inbelmoment.