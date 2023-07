Britney Spears verwijdert opnieuw account Instagram

Het is opvallend dat Spears het account heeft verwijderd nu ze met het nummer Mind your business net een nieuwe single heeft uitgebracht. Voor de single met will.i.am maakte ze sinds het uitkomen op 21 juli overigens ook niet veel reclame via Instagram. Het duet van Britney Spears en will.i.am gaat over het leven in de spotlights.

Het is overigens niet de eerste keer dat Spears haar Instagram-pagina offline haalt. Ze heeft het dit jaar verschillende keren verwijderd, voor het laatst op 8 juni, maar steeds keerde ze na enige tijd weer terug.