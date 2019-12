PAUL VAN GORCUM: ’Ik was bang niet lang meer te leven’

Paul en zijn Leni zijn al vijfenzestig jaar samen. ,,Zij is de liefde van mijn leven.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Drie jaar nadat er bij toeval prostaatkanker bij hem werd ontdekt, weet PAUL VAN GORCUM (86) dat genezing niet meer mogelijk is. De acteur, de ’baron’ uit Bassie en Adriaan, maakt zich echter geen zorgen over zijn toekomst. ,,Toen ik hoorde dat ik kanker had, heb ik behoorlijk in de rats gezeten. Ik was bang dat ik niet lang meer had te leven en regelde meteen mijn begrafenis.’’ Maar daarmee liep de Noordwijker toch iets te hard van stapel…