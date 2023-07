Het leven leek Sinéad O’Connor eindelijk weer toe te lachen

Sinds begin deze maand woonde ze na afwezigheid van bijna een kwarteeuw eindelijk weer in Londen, de stad die ze haar thuis noemde. In diezelfde stad werd Sinéad O’Connor woensdagochtend levenloos aangetroffen. Autopsie moet over een paar weken uitwijzen waaraan de Ierse zangeres is overleden, al zegt de politie nu al haar dood niet als verdacht te beschouwen. Ondertussen rouwen fans over de hele wereld om het Ierse popicoon, dat bij leven nooit rust wist te vinden.

Bij een van haar laatste publieke optredens, vier maanden geleden, maakte Sinéad O’Connor een vrolijke indruk. Ⓒ Getty Images