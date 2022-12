Ellen DeGeneres reageert op overlijden dj tWitch

„Wat ik nu wil doen, is alle liefde en de lachbuien die ik met tWitch had herinneren”, schrijft DeGeneres bij een compilatie van haar favoriete momenten met hem. „Hij heeft zo veel vreugde in mijn leven gebracht. Ik weet dat hij dat bij jullie ook heeft gedaan.”

Stephen Boss, zoals de artiest echt heet, verzorgde van 2014 tot het einde van de show dit jaar de muziek en bijbehorende feitjes in The Ellen DeGeneres Show. In de laatste seizoenen was hij ook uitvoerend producent. „Mijn hart is gebroken. tWitch was pure liefde en licht. Hij was als familie voor mij, ik hield van hem met heel mijn hart. Ik zal hem missen”, schreef DeGeneres bij de eerdere foto. Daarin riep ze fans ook op om tWitch vrouw en zijn kinderen een bemoedigend bericht te sturen.

Volgens entertainmentwebsite TMZ zou Boss zichzelf van het leven hebben beroofd. De politie in Los Angeles kreeg een telefoontje over schoten die in een hotel waren gehoord. Eenmaal ter plaatse werd het lichaam van Boss gevonden met - naar het schijnt - een zelf toegebrachte schotwond. Zijn vrouw heeft het overlijden aan Amerikaanse media bevestigd, maar heeft geen doodsoorzaak genoemd