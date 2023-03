Premium Het beste van De Telegraaf

Vijftiende bestseller van de ’koningin van de thrillers’ Esther Verhoef: ’Als ik in het schrijfproces ga, bestaat alleen het boek’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Esther Verhoef: „Achter de boosheid van mensen schuilt leed en daar kan ik niets aan veranderen. Dus sluit ik me af. Probeer me te richten op mooie dingen.” Ⓒ Mark Uyl

Ze wordt niet zonder reden de koningin van de thrillers genoemd, maar de bijpassende gang over rode lopers laat ze bij voorkeur aan zich voorbijgaan. Uit pure liefde voor ’t schrijven schiep ze Alter ego, ongetwijfeld de volgende bestseller. Alleen in eigen land al drie miljoen thrillers verkocht, maar diep van binnen is Esther Verhoef nog altijd dat kleine meisje, gebiologeerd door de schoonheid van de taal.