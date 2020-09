Jason Derulo hield van leven in lockdown

De 30-jarige zanger erkent dat de lockdown voor veel mensen ’een moeilijke tijd’ bleek te zijn, maar zelf genoot hij enorm van die periode en kon hij eindelijk een pauze nemen van zijn hectische schema.

„Ik durf bijna niet te zeggen hoeveel ik heb genoten van de lockdown. Het is voor veel mensen een moeilijke tijd geweest. Maar ik ben niet meer zo vaak thuis geweest sinds ik een kind was. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel plezier gehad”, vertelt hij aan de Observer.„Ik was altijd alleen maar onderweg, vorig jaar was ik 60 dagen thuis. Ik zou nooit meer zo kunnen leven”, vervolgt hij.

Jason was net bezig met de opnames van een film toen de lockdown begon, maar die werkzaamheden kwamen dus ook stil te liggen. „Ik was een film aan het opnemen met Samuel L Jackson voordat de lockdown plaatsvond. Ik hou van acteren. Het is mijn grootste doel om een aanzienlijke impact te hebben op de film- en televisie-industrie.”