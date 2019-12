YouTuber PewDiePie last pauze in

„Ik neem volgend jaar een pauze van YouTube”, vertelt Felix Kjellberg, zoals de 30-jarige YouTube-ster eigenlijk heet. „Ik wilde het van tevoren vertellen.” PewDiePie zegt dat hij tot dit besluit is gekomen, omdat hij uitgeteld is. „Ik ben moe. Ik voel me heel erg moe.” Hoe lang hij precies weg blijft van het platform, weet de Zweed nog niet. „Ik zal het later uitleggen, maar wilde dit alvast laten weten.”

Felix hintte in augustus al op een aankomende pauze. „Ik denk dat het goed zou zijn voor mij om op een bepaald moment een onderbreking in te lassen”, zei hij destijds. „Het zou fijn zijn om voor het eerst in 10 jaar niet continu met YouTube in mijn hoofd te hoeven zitten.”

PewDiePie werd vooral groot met zijn commentaren op videospelletjes. Later ging de Zweed ook grappig bedoelde filmpjes plaatsen. Hij kwam echter ook een aantal maal in opspraak. Zo deed hij twee jaar geleden een proef met twee Indiase mannen die hij 5 dollar gaf om dansend een bordje met de tekst ’dood aan alle Joden’ omhoog te houden. Dit kwam de Zweed op veel kritiek te staan.

