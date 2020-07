’Arrestatie Ghislaine Maxwell bijna mislukt door blunder FBI’

Een local vertelt aan The Mirror dat de vliegtuigen al voor zonsopkomst over het perceel waar Maxwell zich schuilhield cirkelden. „Het was vervelend. We belden elkaar om uit te zoeken waar de herrie vandaan kwam. Uiteindelijk is iemand naar de plek die volstond met voertuigen gereden.”

Hij vervolgt: „Hij vroeg wie ze waren en zij zeiden dat ze van de New England Aerial map society waren - dat helemaal niet bestaat. Het probleem dat de FBI echter over het hoofd heeft gezien is dat de man een expert is op het gebied van kaarten en geologie. Dat doet hij voor zijn werk.”

„Hij trapte er dus niet in en vroeg om de binnenkant van hun bus te mogen bekijken, maar kreeg op niet mis te verstane wijze te horen dat dat niet kon. Nadat hij zijn vrouw had ingelicht belde zij de politie. Het was hilarisch”, aldus een bewoner van Bradford.

Vlak nadat het mis dreigde te gaan stormde de FBI het landgoed - dat ’Tuckedaway’ heet - binnen met hulp van de politie van New York, de lokale politie en een arrestatieteam.

Maxwell zal naar verwachting deze week in de rechtbank verschijnen, zoals gemeld in een brief van de aanklagers. Dit meldt The New York Post.