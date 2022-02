Politie start onderzoek naar fraude rondom organisatie Charles

Ⓒ anp

De Britse politie heeft een onderzoek ingesteld naar een mogelijke fraudezaak die gelinkt is aan The Prince’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling van prins Charles. Een Saoedische miljardair zou in ruil voor donaties het Britse staatsburgerschap en een ridderorde hebben geëist.