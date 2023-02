Pearl Harbor-ster Tom Sizemore in kritieke toestand in het ziekenhuis

Tom Sizemore (61) is zaterdag met een hersenaneurysma, een verwijding van een ader in de hersenen, opgenomen in het ziekenhuis. De manager van de Amerikaanse acteur laat aan entertainmentsite TMZ weten dat de toestand van Sizemore „kritiek” is.