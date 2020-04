Martien Meiland heeft nog geen idee wat hij in Hengelo gaat doen

„Ik weet het nog niet. Wij zijn natuurlijk heel impulsieve mensen. We gaan wel zien wat we weer gaan doen”, zo hield Martien zich op de vlakte over zijn plannen.

Wel verduidelijkte Martien nog maar eens waarom hij en de familie terugkeren naar Nederland. Het gezin verlangt naar meer privémomenten. „Je zit nu met al die mensen onder één dak. En twee jaar is denk ik wel genoeg.”

Dochter Maxime kwam met de oplossing. „Maxime zit heel vaak op internet te kijken, dan kijkt ze naar kastelen in Engeland, maar ook in Nederland. Toen liet ze dat zien in Hengelo, en ik dacht: hoe kan je het vinden? Drie huizen op een hectare, waar we allemaal afzonderlijk van elkaar kunnen wonen maar toch bij elkaar.”