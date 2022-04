Premium Het beste van De Telegraaf

Married at first sight - aflevering 16 Schunnigheid in Married at first sight: zijn smakeloze sekspraatjes een foutje?

Door Patricia Cortie

Ⓒ RTL

In ’Married at first sight’ kabbelt het langzaam bergafwaarts voor de getrouwde stellen (Maurice tellen we niet meer mee). Joep - die we niet meer terug willen zien in welk tv-programma dan ook - en Caroline? We zien het niet meer gebeuren. Sander heeft geen romantische gevoelens voor Astrid. Birgitte mist de diepte bij Jan. Kim is te wispelturig. En zelfs Sonny en Dylan lopen tegen een probleempje aan.