Dit doet André Hazes op bloedhete dag

„Klaar! Bedankt legend!”, schreef André bij een foto van zijn rug waarop nu Azteekse symbolen prijken.

Hoewel André duidelijk in zijn nopjes is met het resultaat, zijn zijn fans verdeeld over het plaatje. Velen vinden het ’zonde’ of zelfs ’verminking’. Toch krijgt André, die al meerdere tatoeages op zijn heeft laten zetten, ook veel positieve reacties.

Sterrenfotograaf William Rutten ziet dat Monique haar naam boven het kunstwerk staat en grapt: „Het is dat haar naam erboven staat anders had ik het niet gezien!”

Ⓒ Instagram