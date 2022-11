Taylor Swift kwaad op Ticketmaster na kaartjesdebacle

Swift vindt het ’fantastisch’ dat 2,4 miljoen mensen een kaartje hebben kunnen kopen voor haar shows. Maar het maakt haar „kwaad” dat het voor bijna niemand eenvoudig was om een ticket te bemachtigen. „Er zijn tal van redenen waarom het zo moeilijk was om kaartjes te bemachtigen en ik probeer erachter te komen hoe deze situatie in de toekomst verbeterd kan worden.”

De zangeres schrijft eveneens dat ze het lastig vond om een andere partij in de arm te nemen voor de verkoop van haar tickets. „Het was ondraaglijk voor mij om deze fouten aan te zien”, aldus Swift.

Ticketmaster meldde donderdag dat de openbare verkoop van tickets die voor vrijdag stond gepland, werd afgelast. De aanleiding was de „buitengewoon grote belasting voor ticketsites.” Ook waren er „onvoldoende tickets over om te kunnen voldoen aan de vraag.” Eerder deze week meldde Ticketmaster dat Swift een record brak door op één dag maar liefst 2 miljoen kaartjes te verkopen. Volgens het platform is dat het grootste aantal tickets ooit dat door een artiest op een dag is verkocht.