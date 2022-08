Jaimie Vaes noemt uitlekken van beelden mishandeling ’een godsgeschenk’

In februari lekten een video uit waarop te zien is hoe Lil Kleine, met wie ze samen zoontje Lío heeft, het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. In de podcast Hartzeer over huiselijk geweld vertelt ze dat ze na de gebeurtenis ’zeker twee weken’ haar huis niet heeft durven verlaten. „Ik kon het niet aan. Er gebeurde zoveel. Dan heb ik het ook over media, maar ook over de politie die erbij kwam kijken.”

Vaes blikt tevens terug op het begin van haar relatie en hoe het zo fout heeft kunnen gaan. „De relatie begon heel mooi. Het was een sprookje. Alles kan en alles mag en iemand zet je op een voetstuk.” Maar na ongeveer jaar veranderde dat sprookje langzaam in een nachtmerrie. „De eerste keer dat er wat voorviel was het niet meteen extreem”, herinnert ze zich. Maar de mishandelingen, zowel fysiek als emotioneel, vonden steeds vaker plaats. „Het was echt op eieren lopen.”

Ingeluisd

De realityster kon toen echter nog niet inzien dat ze bij hem weg moest gaan. „Ik zat toen al zo in dat geloof, dat ideaalbeeld dat iemand mij liet zien.” Uiteindelijk bekroop haar steeds vaker het gevoel dat ze er door hem was ingeluisd. „Zo voelde het voor mij. Want hoe kon iemand die zo lief was, tegelijkertijd zo slecht voor me zijn?”, vraagt ze zich af.

Toch durfde ze nog altijd niet een punt achter hun relatie te zetten. „Er is angst voor het onbekende, om de relatie te verbreken. Ook voor het verdriet misschien. Als je me verteld had dat ik me zo snel weer lekker zou voelen, dan had ik eerder doorgepakt. Maar ik was zo verwijderd van mezelf dat ik het zelf niet meer zag”, erkent ze. Het was dan ook met name het manipulatieve gedrag van haar ex en de emotionele mishandeling waar Vaes het meest last van had. „Dat klinkt misschien gek. Maar een fysieke geweldpleging is een momentopname. De psyche daarentegen, wat het met je doet... Mijn systeem kon niet begrijpen wat eigenlijk echt was, zijn slechte kant of die lieve kant. Dat hield me de hele dag bezig. Ik was echt in de war.”

Transitie

Het waren uiteindelijk opnieuw woorden in plaats van daden die haar helpen inzien dat ze voor zichzelf moest kiezen. Door het uitlekken van de beelden kreeg ze het ’label’ slachtoffer, waardoor ze zich realiseerde dat er ’iets is gebeurd dat niet klopte’. Ook de spanningen binnen haar relatie braken haar op. „Ik dacht: zo word ik niet oud. Dan heb ik het niet over een fatale afloop, maar voor mezelf: zo wil ik niet zijn. Ik wil een goede moeder zijn. Hiervoor was ik week in, week uit aan het huilen. Ik moest uit die relatie.”

Inmiddels lijkt Vaes haar leven weer op de rit te hebben, maar: „Ik vind het nog steeds heel gek dat als ik terugkijk naar de afgelopen maanden wat voor transitie je als mens kunt maken. Er gaan zoveel emoties door je heen. De ene keer gaat het wat beter dan de andere dag.”