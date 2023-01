Nikkie de Jager had vroeger geen rolmodel: ’Alleen Kelly van Big Brother’

Nikkie de Jager en Kelly van der Veer (inzet). Ⓒ ANP/HH

Nikkie de Jager had op jonge leeftijd niet echt rolmodellen. „Nee, het enige, qua trans-zijn, had ik Kelly van Big Brother”, vertelde de presentatrice en YouTube-ster in Renze op zondag.