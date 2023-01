Wéér nieuwe liefde voor Gordon?

Op beelden, die Gordon in zijn Instagram Stories deelt, is te zien dat ze elkaar zelfs zoenen. „We are hot”, zegt Gordons potentiële vlam. „We are!”, bevestigt de presentator.

Ⓒ Instagram

Het is niet bekend of de twee een relatie hebben. Aan RTL Boulevard laat het management van Gordon weten geen uitspraken te doen over het privéleven van de zanger.

Anderhalf jaar geleden dacht Gordon het geluk in de liefde te hebben gevonden bij de dertig jaar jongere Jeffrey. Helaas kwam na drie maanden alweer een einde aan het liefdesavontuur. „Helaas is ons sprookje ten einde gekomen en hebben Jeffrey en ik besloten toch ieder onze eigen weg te volgen”, deelde Gordon op Instagram. „We hebben een geweldige tijd samen gehad en kijken daar met alle plezier op terug.”